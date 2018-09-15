Экс-главврач городской больницы Махачкалы подозревается в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший главный врач Городской клинической больницы № 1 Махачкалы подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По результатам прокурорской проверки в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Прокуратура Дагестана провела проверку исполнения законодательства в региональном ГБУ "Городская клиническая больница № 1". По результатам их [материалов проверки] рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года главврач учреждения по предварительному сговору с иными лицами издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами, общая сумма которых составила более 238 млн рублей. По указанию главврача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части необоснованно перечисленных на их зарплатные карты денежных средств.

"В частности, под предлогом необходимости приобретения дорогостоящего медицинского оборудования она получила от двоих сотрудников больницы денежные средства в сумме 3,7 млн рублей, которые были похищены", - уточнили в ведомстве.