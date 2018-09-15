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МИД Украины сообщил о гибели четырех украинцев в ДТП в Ленинградской области

По информации официального представителя ведомства, еще один гражданин Украины госпитализирован

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре украинца погибли, один госпитализирован в результате аварии в Ленинградской области. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"В результате ДТП в Ленинградской области (РФ) погибли четыре гражданина Украины, один госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - написала она в Twitter.

Ранее 15 сентября пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что столкновение грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области привело к гибели четырех человек, еще один получил травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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