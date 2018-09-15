Минздрав не зафиксировал случаи отравлений химвеществами в Армянске

"В Армянске не зарегистрировано ни одного случая отравления химическими веществами", - говорится в сообщении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав Республики Крым не зафиксировал отравлений химическими веществами среди жителей Армянска на севере региона после химвыброса, который произошел в конце августа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства.

По последним данным министерства, в детском отделении местной районной больницы находятся пятеро детей с диагнозами острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. "Инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, жители города обращаются "с тревожными состояниями о своем здоровье без симптоматических проявлений". "С 14 по 15 сентября за медицинской помощью обратились четыре человека, детей среди них не зарегистрировано. Среди диагнозов - аллергические реакции неясной этиологии, аллергический фарингит. Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии, состояние пациента удовлетворительное", - добавили в Минздраве.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.