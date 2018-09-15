СК обжалует решение об отмене дела в отношении жителя Татарстана, убившего грабителей

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Татарстану обжалует решение прокуратуры об отмене возбуждения уголовного дела по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления в субботу.

Как сообщалось ранее, утром 12 сентября в дом жителя Бугульмы Евгения Деданина проникли трое злоумышленников, связали хозяина, его жену и их гостя. Позже Деданин и его друг смогли освободиться, началась драка с напавшими, хозяин дома ножом нанес множественные удары нападавшим, двое из них скончались, третий смог скрыться, но вскоре был задержан. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой самообороны. Впоследствии прокуратура признала решение о возбуждении незаконным и отменила его.

"Следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан данное постановление прокуратуры будет обжаловано", - говорится в сообщении управления.

В ведомстве отмечают, что без возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки невозможно объективно проверить обстоятельства произошедшего. У органов предварительного следствия отсутствуют необходимые возможности для установления истины по делу, в том числе возможность проведения судебно-медицинских, судебно-генетических, судебно-баллистических, судебно-трасологических, судебно-психиатрических и судебно-психофизиологических (полиграф) экспертиз.