Fox: число жертв шторма "Флоренс" в США не возрастало и составляет пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти скорректировали число людей, погибших в США от последствий тропического шторма "Флоренс". Жертвами стихии стали пять человек, а не семь, как сообщалось ранее, сообщает телеканал Fox News .

По его данным, уточнение внесла полиция штата Северная Каролина. Два человека, смерть которых ошибочно связали со стихийным бедствием, на самом деле были убиты неизвестными во время ненастья. Эти преступления расследуются, пояснил телеканал.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 65 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра достигает 20,1 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.