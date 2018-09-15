Хлопок бытового газа произошел пятиэтажном доме в Уфе

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном доме на ул. Черниковской в Уфе, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкирия.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на ул. Черниковской. Пострадал мужчина, он доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что пожара не было, эвакуация жильцов не проводилась.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о задымлении в доме поступило на пульт диспетчера в 18:40 мск. Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне размером два на три метра в двухкомнатной квартире на пятом этаже в первом подъезде.

"Повреждено остекление оконной рамы в комнате. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Соседние квартиры не пострадали. Целостность здания жилого дома не нарушена", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.