Десятки человек эвакуированы из горящего дома в центре Петербурга

ТАСС, 15 сентября. Пожарные эвакуировали более 30 человек из охваченного огнем жилого дома на Лиговском проспекте в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Огнем охвачена кровля дома 91 по Лиговскому проспекту. Пожарные эвакуировали из дома более 30 человек. Они в настоящий момент борются с огнем",- сказал собеседник агентства.

В этом здании в начале XX века был доходный дом. В настоящий момент оно является жилым, там также расположены хостел и несколько кафе.

По данным источника в экстренных службах, площадь составляет 300 квадратных метров. Для эвакуации людей пожарные использовали специальные высотные лестницы.

В управлении МЧС по Петербургу ТАСС сообщили, что пожар происходит по адресу Лиговский проспект, 95, ему присвоена категория сложности 1бис.

"В доме порядка 60 квартир, сейчас на место выехала аварийная служба", - сообщили ТАСС в аварийной службе ООО "Жилкомсервис 2" Центрального района, которое обслуживает дом.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, на пожаре работают около 15 пожарных расчетов и одна машина скорой помощи. По информации спасателей, шестиэтажное здание на Лиговском проспекте на данный момент обесточено, однако продуктовый магазин, который также располагаемся в здании, продолжает работу. Дорожное движение по Лиговскому проспекту не ограничено.