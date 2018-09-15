Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска

ТАСС, 15 сентября. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу в 90 км к югу от Северо-Курильска в Сахалинской области.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 52,9 км. Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.

В Северо-Курильске, который расположен на острове Парамушир, проживает около 2,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что серия землетрясений из не менее чем 10 толчков магнитудой от 4,8 до 5,6 произошла у японских островов Рюкю менее чем за сутки.