CNN: число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до восьми

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, в субботу унес жизни еще троих человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Таким образом, общее число жертв возросло с пяти до восьми, информировала телекомпания CNN .

Она учла корректировку данного показателя, сделанную ранее в субботу полицией Северной Каролины. Они поспешили добавить в список жертв стихии двух человек, убитых неизвестными во время ненастья.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 85 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 1,3 м/с, скорость ветра достигает 20,1 м/c.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в регионах Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более тысячи авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.