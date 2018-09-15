Пожар в жилом доме в центральном районе Санкт-Петербурга локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

"Пожарные локализовали возгорание, сведений о пострадавших не поступало. По уточненным данным, горел угловой дом, расположенный на стыке Лиговского проспекта и Свечного переулка. Его юридический адрес - Свечной переулок, 27",- сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для тушения привлекались 17 машин и 46 сотрудников МЧС.