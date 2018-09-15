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Один человек погиб в драке со стрельбой в Петербурге

Еще один находится в реанимации

ТАСС, 15 сентября.  Мужчина погиб в результате драки со стрельбой на Гражданском проспекте в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Нападение произошло на компанию из двух мужчин и женщину. Инцидент имел место около дома 77 по Гражданскому проспекту. Нападавшие применили нож и пистолет. В результате один человек погиб, еще один находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает полиция, начата доследственная проверка.

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