Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Массачусетсе

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс. Два человека, находившиеся на борту, погибли, информировала прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан.

В Twitter она также уточнила, что крушение самолета произошло в субботу около населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место крушения и приступила к расследованию его обстоятельств и причин.