Пять человек арестовали за грабеж в зоне шторма "Флоренс" в США

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские арестовали пять человек в субботу в округе Уилмингтон (штат Северная Каролина, США) за ограбление магазина во время стихийного бедствия, вызванного тропическим штормом "Флоренс". Об этом сообщило управление полиции Уилмингтона.

"Несколько мгновений назад офицеры полиции арестовали пятерых лиц, ограбивших магазин Dollar General, расположенный на пересечении Пятой улицы и улицы Доусон. Им будут предъявлены обвинения, подробности будут обнародованы позднее", - уточнило управление в Twitter. По данным телеканала Fox News, свидетели из числа местных жителей предупредили менеджеров магазина по телефону о грабеже. На тот момент было принято решение не вмешиваться и уведомить о происходящем полицию. В США во время стихийных бедствий рассмотрение в судах дел о мародерстве проходит по ускоренной процедуре, поскольку временно не действуют некоторые подзаконодательные акты.

На эту тему Первый удар "Флоренс". Ураган обрушился на восточное побережье США