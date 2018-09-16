Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 25

ТАСС, 16 сентября. Не менее 25 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственного координатора по вопросам стихийных бедствий.

Ранее было известно о 12 жертвах.

Отмечается, что большинство людей погибло из-за оползней в Кордильерском административном регионе.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более 1 тыс. жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

Тайфун в Гонконге

В настоящее время тайфун "Мангхут" достиг Гонконга, местная метеорологическая обсерватория повысила сигнал штормового предупреждения до максимального, десятого уровня.

По данным синоптиков, в настоящее время центр тропического циклона находится в акватории Южно-Китайского моря на расстоянии 150 км от мегаполиса. Атмосферная воронка смещается к побережью западной части провинции КНР Гуандун и достигнет материка во второй половине дня.

Из-за непогоды в Гонконге закрыты учебные заведения, офисы, торговые точки. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены сотни авиарейсов, включая рейс "Аэрофлота" в Москву.

Хотя сила ветра в центральной части тайфуна понизилась до 175 км/ч, он по-прежнему представляет значительную опасность для региона, предупредили в метеорологической обсерватории. Циклон поднял большие волны в море, он сопровождается интенсивными ливнями, способными вызвать масштабные наводнения. По распоряжению властей в Гонконге были эвакуированы около 1 тыс. жителей двух рыбацких деревень, которые могут подвергнуться затоплению.

Приближение стихии к Макао

Казино специального административного района КНР Аомэнь (Макао) приостановили работу в связи с приближением тайфуна. "Игорные операции во всех казино Макао были приостановлены с 23:00 субботы по местному времени (18:00 мск) в связи с вероятным воздействием тайфуна "Мангхут", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации района. В администрации отметили, что данная мера принята в целях обеспечения безопасности сотрудников казино, а также гостей и жителей Макао.