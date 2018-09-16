На Камчатке обнаружили тело второго пропавшего рыбака

ТАСС, 16 сентября. Тело второго рыбака с лодки, перевернувшейся в Авачинском заливе, обнаружили на берегу бухты Большая Саранная.
Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю.
"На берегу бухты Большая Саранная было обнаружено тело мужчины - жителя города Вилючинск 1969 года рождения", - сказали в пресс-службе ведомства.
Лодка с тремя рыбаками перевернулась в ночь на 14 сентября на расстоянии 40 км от Петропавловска-Камчатского. Одному из них удалось выбраться на берег. Тело другого мужчины было обнаружено спасателями в пятницу.