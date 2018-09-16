Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС, 16 сентября. Пять человек погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областной ГИБДД.

"Автоавария произошла около 05:30 мск на 23-м километре дороги Нововоронеж - Воронеж, в Усманском районе. В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen и Audi обе иномарки загорелись", - рассказали в пресс- службе.

В ГИБДД уточнили, что погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Audi.

"На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства столкновения, устанавливаются личности погибших", - добавил собеседник агентства.