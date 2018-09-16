Пожар в Центральном районе Петербурга ликвидирован

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар, произошедший в субботу в мансарде шестиэтажного жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, ликвидирован, пострадавших нет.

"В 23:40 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел в жилом доме, расположенном по адресу Свечной переулок, 27. Для тушения возгорания были привлечены 17 машин и 44 сотрудника МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 20:30 в субботу, из дома были эвакуированы 30 человек. Площадь возгорания составила 300 кв. м.