Шторм "Флоренс" может ослабнуть в течение 12 часов

ТАСС, 16 сентября. Тропический шторм "Флоренс", бушующий на востоке США, может ослабнуть в течение ближайших 12 часов по мере продвижения вглубь континента. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 18 м/с. Шторм находится в 45 км к северо-востоку от города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии.

При этом синоптики подчеркнули, что "ослабление [шторма] не снизит риск продолжения сильных ливней и наводнений" в районах, через которые пройдет "Флоренс".

Ранее сообщалось, что в штатах Северная Каролина и Южная Каролина из-за "Флоренс" погибли 11 человек, в том числе мать и ребенок. По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 700 тысяч потребителей. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек.