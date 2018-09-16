Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

ТАСС, 16 сентября. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva один человек погиб, еще шесть пострадали. Погибший - водитель Lada Priora", - сказал представитель МВД.

По его словам, по предварительным данным, Lada Priora выехала на встречную полосу движения.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в 16:12 мск 15 сентября поступило сообщение о дорожно- транспортном происшествии на 19-м км автодороги Усть-Джегута - Терезе. "В результате ДТП произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva. Есть пострадавшие, которые доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в МЧС.