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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

В МВД сообщили, что один из автомобилей выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 16 сентября. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"В результате столкновения автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva один человек погиб, еще шесть пострадали. Погибший - водитель Lada Priora", - сказал представитель МВД.

По его словам, по предварительным данным, Lada Priora выехала на встречную полосу движения.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в 16:12 мск 15 сентября поступило сообщение о дорожно- транспортном происшествии на 19-м км автодороги Усть-Джегута - Терезе. "В результате ДТП произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Chevrolet Niva. Есть пострадавшие, которые доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу", - сообщили в МЧС.

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