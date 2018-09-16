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В частном доме на Кубани в результате взрыва бытового газа пострадал один человек

На месте работают 26 человек и восемь единиц техники

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа и пожар произошел в воскресенье утром частном доме в городе Апшеронске Краснодарского края, в результате пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 08:14 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа с последующим возгоранием в частном жилом доме на улице Калинина в городе Апшеронске. Погибших нет, есть пострадавший", - сказано в сообщении.

Установлено, что в результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля. На месте работают 26 человек и восемь единиц техники, от МЧС России - девять человек и три единиц техники.

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РоссияКраснодарский край
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