Под Калининградом пятилетняя девочка погибла от укусов собаки

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка погибла от укусов собаки, приобретенной родителями, в поселке Рощино под Калининградом. Возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в воскресенье представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"15 сентября 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти пятилетней девочки в поселке Рощино Гурьевского района. По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретенная родителями около двух недель назад", - сообщила Гацко.

Проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей.