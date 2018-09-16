Обрушившийся на США шторм "Флоренс" ослаб до тропической депрессии

ТАСС, 16 сентября. Тропический шторм "Флоренс", обрушившийся на Восточное побережье США, ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,2 м/с. Тропическая депрессия находится в 35 км к юго-западу от города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с. При этом синоптики подчеркнули, что "ослабление [шторма] не снижает риск продолжения сильных ливней и наводнений в штатах Северная Каролина и Южная Каролина".

Ранее сообщалось, что в штатах Северная Каролина и Южная Каролина из-за "Флоренс" погибли 13 человек, в том числе мать и ребенок. По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 700 тыс. потребителей. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек.