СМИ: в Гонконге более ста человек пострадали в результате удара тайфуна "Мангхут"

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 111 человек в воскресенье обратились за медицинской помощью в Гонконге, который оказался под ударом тихоокеанского тайфуна "Мангхут". Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK .

Эпицентр тропического циклона прошел в непосредственной близости от мегаполиса - на расстоянии всего 100 км. С самого утра город накрыли тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 км/час.

Из-за непогоды в городе закрыты учебные заведения, офисы и торговые точки. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены почти 900 авиарейсов, включая рейс "Аэрофлота" в Москву.

Местное телевидение показывает кадры с поваленными деревьями, обрушением строительных лесов, разбитыми окнами, огромные волны на побережье. Ряд районов, расположенных в низменностях, подверглись затоплению. Сотни жителей были эвакуированы.

В настоящее время тайфун, ставший сильнейшим в регионе за последние десятилетия, начал постепенно отдаляться от мегаполиса. Тем не менее, местная метеорологическая обсерватория сохраняет в силе максимальный, десятый сигнал штормового предупреждения. Власти приняли решение приостановить занятия в школах в понедельник в связи с сохраняющейся штормовой угрозой и необходимостью работ по ликвидации последствия стихийного бедствия.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы тайфун, теряя силу, начнет продвижение в глубь материкового Китая в западной части провинции Гуандун. Сутками ранее "Мангхут" пронесся над Филиппинами, где унес жизни не менее 28 человек.