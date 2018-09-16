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СМИ: в результате схода оползня на севере Филиппин погибли 30 шахтеров

Как отмечает "Синьхуа", спасатели продолжают поиски еще 13 человек

ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере 30 шахтеров погибли, еще 13 пропали без вести в результате схода оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин, вызванного тайфуном "Мангхут". Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

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По его данным, спасатели извлекли тела 30 шахтеров, которые оказались заблокированы в тоннеле из-за сошедшего оползня в провинции Бенгет на севере Филиппин. Как отмечается, операция по поиску еще 13 шахтеров продолжается.

Таким образом число жертв тайфуна "Мангхут", как передает Синьхуа, возросло до 59 человек.

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило о 28 погибших от тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что его траектория с высокой степенью вероятности пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.

Теги
ФилиппиныТайфуны и ураганы
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