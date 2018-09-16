Тайфун "Мангхут" достиг китайской провинции Гуандун

ШАНХАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, достиг побережья южной китайской провинции Гуандун и продолжил движение вглубь материка. Как сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа", провинциальная администрация была вынуждена заблаговременно эвакуировать 2,45 млн человек из потенциально опасных районов.

Удар стихии пришелся по побережью в районе города Тайшань. Тропический циклон принес с собой ливни и штормовой ветер, порывы которого в центральной части атмосферной воронки достигают 162 км в час. Сообщается также о том, что в Тайшане некоторое время видимость из-за сильного дождя не превышала несколько метров. Центральное метеорологическое управление страны объявило ранее наивысший красный уровень штормовой опасности.

Власти провинции Гуандун заблаговременно оборудовали в потенциально опасных районах свыше 18 тыс. убежищ, закрыли 632 туристических объекта, приостановили работу более чем на 29 тыс. строительных площадках, а также вернули в порты более 48 тыc. судов. Тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью 25-30 км в час и постепенно теряет свою силу.

Тропический циклон нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в регионе. Еще накануне было прекращено паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань через пролив Цюнчжоу. Десятки тысяч рыболовецких судов вернулись в порты в провинциях Хайнань и Фуцзянь.

Ранее тайфун, ставший сильнейшим в этом регионе за последние десятилетия, прошел через Филиппины, унеся жизни, по сведениям "Синьхуа", 59 человек. Информации о пострадавших или разрушениях в Китае пока не поступало.