Власти Армянска сообщили, что ситуация в городе нормализовалась после дождя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Ситуация в крымском городе Армянск, где в пятницу из-за химических выбросов был объявлен режим ЧС, нормализовалась после прошедшего накануне дождя, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ за сутки не выявлено. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава городской администрации Василий Телиженко.

"Превышений ПДК по Армянску нет за последние сутки. Обращений в медучреждения тоже не было. Ситуация нормализовалась после прошедшего в субботу дождя", - сказал он.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.