За стрельбу на севере Москвы задержаны двое приезжих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в стрельбе из травматического оружия на севере Москвы, результате которой в субботу вечером пострадали два человека, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как сообщалось ранее, во дворе жилого дома на Ангарской улице между несколькими мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой неизвестные нанесли побои двум гражданам и произвели в их сторону несколько выстрелов из неустановленного травматического оружия. "В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Полицейские установили и задержали других участников драки - приезжих мужчин в возрасте 31 года, один из которых уже был судим. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). С задержанными ведутся следственные действия.