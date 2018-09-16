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Глава сельского поселения в Волгограде покончил с собой

В СК сообщили, что в возбуждении уголовного дела будет отказано

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Глава одного из сельских поселений Городищенского района Волгоградской области покончил с собой в Волгограде, по версии следователей - из-за семейных проблем. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Лисеева.

"В субботу вечером в одном из гаражей в Дзержинском районе Волгограда был обнаружен погибший <...> глава сельского поселения Михаил Филимонихин. Проводится проверка, но в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала Лисеева.

По ее словам, установлено, что у сельского главы на протяжении длительного времени были семейные проблемы, версия о самоубийстве подтверждается и обстоятельствами, при которых было обнаружено тело.

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