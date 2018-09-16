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Четыре ребенка госпитализированы после ДТП на севере Петербурга

Авария произошла на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Четверо детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, около 13:40 мск 16 сентября в Выборгском районе, на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе, женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. От удара Chevrolet совершил наезд на столб и пешеходное ограждение", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в результате ДТП госпитализированы четыре находившиеся в Volkswagen ребенка: 2017, 2014, 2010 и 2007 годов рождения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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