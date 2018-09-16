СМИ: парк аттракционов в Бельгии закрыт из-за подозрительного предмета

ТАСС, 16 сентября. Крупный парк аттракционов Bobbejaanland в пригороде бельгийского Антверпена в воскресенье приостановил работу из-за обнаружения на его территории подозрительной сумки. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителей парка.

По его данным, мужчина с подозрительной сумкой в руках был замечен на камерах видеонаблюдения в ночь с субботы на воскресенье. Администрация парка вызвала полицию и приняла решение о его закрытии для проведения расследования. Как отмечается, кинологи прибыли в Bobbejaanland, где осматривают подозрительный предмет.

Представители парка, как указывает Belga, приносят извинения за предоставленные неудобства и обещают посетителям компенсацию.