Спасатели помогли сотням жителей в зоне бедствия на востоке США

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Отряды спасателей в составе 1,3 тыс. человек оказали необходимую помощь нескольким сотням жителей американских штатов Северная Каролина и Южная Каролина, где произошло стихийное бедствие из-за урагана "Флоренс", ослабевшего до тропического циклона. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании NBC глава федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Брок Лонг.

"1,3 тыс. человек занимаются поиском и спасением, они пока что завершили эвакуацию нескольких сотен человек", - информировал он. "В настоящий момент мы сосредоточены главным образом на обеспечении безопасности и поисково-спасательных операциях", - добавил Лонг.

Глава федерального агентства предупредил, что наибольшую опасность в зоне бедствия представляют наводнения и подтопление автомобильных дорог. "Мы будем наблюдать дальнейшие наводнения и размыв дорог, нам придется уделить внимание людям, проживающим в малонаселенной местности", - сказал Лонг. "Будет очень тяжело, но мы все преодолеем", - надеется он.

Как сообщил ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), "Флоренс" ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,2 м/с. Циклон находится в 35 км к юго-западу от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с.

Ранее сообщалось, что в штатах Северная Каролина и Южная Каролина из-за "Флоренс" погибли 13 человек, в том числе мать и ребенок. По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 800 тыс. жителей.