Пиротехники МЧС обезвредили морскую мину времен войны у берегов Крыма

ТАСС, 16 сентября. Якорная мина времен Великой Отечественной войны обнаружена и обезврежена у берегов Крыма, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Малую якорную мину весом 175 кг обнаружил в 300 м от берега заповедника Херсонес капитан проходившего мимо маломерного судна. На место выехали специалисты части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС РФ по городу Севастополю и военнослужащие Черноморского флота", - сказали в ведомстве.

Специалисты отбуксировали мину на 1,5 км от берега, оцепили акваторию опасной зоны с учетом радиуса разлета осколков и радиуса действия гидроударной волны и обезвредили. Всего в операции было задействовано 14 человек и три плавсредства.