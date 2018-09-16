Взрыв газа произошел в частном доме под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Хозяин частного дома в хуторе Ольшанский Урюпинского района Волгоградской области госпитализирован после взрыва бытового газа в его доме. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил представитель администрации Урюпинского района.

"В частном доме в хуторе Ольшанский в пятницу произошел хлопок бытового газа. В результате ЧП есть один пострадавший - это хозяин дома, он был доставлен в Урюпинскую райбольницу", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.