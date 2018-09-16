Крупный пожар возник в складском здании около одного из торговых центров в Риге

РИГА, 16 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар в воскресенье возник в трехэтажном складском здании, расположенном недалеко от одного из крупных торговых центров в Риге Elkor Plaza. Возгорание охватило крышу площадью 1500 кв. метров, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) республики.

Пожару был присвоен статус повышенной опасности. На месте происшествия работают более 35 сотрудников ГПСС, дорожное движение в районе пожара ограничено. По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал.

"Опасный пожар удалось локализировать. Горела крыша складского здания площадью 1500 кв. м. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать пожар", - говорится в сообщении службы на странице в Twitter.