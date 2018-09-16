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Мужчина ранен на станции метро "Киевская" в Москве

Полиция ищет нападавшего

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин поссорились на станции столичного метро "Киевская", один из них ударил оппонента острым предметом, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Около 19:00 мск на станции метро "Киевская" Кольцевой линии двое мужчин вступили в конфликт, в результате которого один из них нанес другому удар острым предметом. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.

Полиция ищет нападавшего, устанавливаются причины конфликта.

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