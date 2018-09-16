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Один человек погиб и трое получили травмы при обрушении здания бани в подмосковной Рузе

По предварительным данным, на месте происшествия произошел хлопок

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое получили травмы в результате обрушения здания бани в подмосковной Рузе, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В Рузе произошло обрушение бани. Погиб один человек, еще трое получили травмы", - сказал он.

По предварительным данным, произошел хлопок, но его причины пока не понятны. Собеседник агентства уточнил, что строение не было газифицировано, поэтому газ не мог стать причиной случившегося.

В ГУ МЧС РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт обрушения. К ликвидации его последствий привлечены 24 человека и восемь единиц техники.

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Россия
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