DM: среди пострадавших в ресторане в Солсбери могут быть россияне

Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала, что сидела рядом с "двумя россиянами", которым стало плохо за ужином в ресторане. Согласно данным издания, всем употреблявшим в Prezzo пищу, возможно, придется сдать кровь на анализ в местной больнице.

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Пострадавшими в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери могли быть россияне. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо после посещения в Солсбери ресторана Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Произошедшее в Prezzo полицейские называют "медицинским инцидентом". В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре кареты скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях. На сотрудниках последней были надеты костюмы химической защиты.

В марте, согласно версии Лондона, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Правительство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии в расположенном неподалеку от Солсбери городке Эймсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия в сентябре подтвердила в своем докладе, что Стерджес и Роули контактировали с тем же самым веществом, от которого пострадали Скрипали.