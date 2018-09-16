В США свыше 400 тыс. потребителей остаются без света из-за шторма "Флоренс"

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Более 400 тыс. потребителей на востоке США остаются без электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи ураганом "Флоренс", ослабевшим до тропического шторма. Об этом сообщила в воскресенье компания Duke Energy, отвечающая за энергообеспечение в том числе в штатах Северная Каролина и Южная Каролина.

"Duke Energy возобновила подачу электроэнергии более чем 1 млн потребителей из 1,4 млн, которые остались без электроэнергии из-за "Флоренс". 404 тыс. потребителей все еще без электроэнергии в Каролинах по состоянию на 16:00 [23:00 мск]", - отметила компания в заявлении, опубликованном на ее сайте. На восстановительные работы направлено более 20 тыс. сотрудников Duke Energy.

Продолжающиеся ливни в воскресенье размыли насыпь угольного шлака около законсервированной теплоэлектростанции в округе Уилмингтон (штат Северная Каролина). В результате пласт объемом 1,5 тыс. куб. м обрушился и попал в реку Кейп-Фир. Как сообщает агентство Associated Press, в воду попало количество шлака, умещающееся в 180 грузовиках. По данным агентства, местные власти взяли под особый контроль девять объектов, на которых находятся токсичные отходы в прибрежных районах Южной и Северной Каролины.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), "Флоренс" ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет 15,7 м/с. Циклон находится в 40 км к юго-востоку от американского города Гринвилл (штат Южная Каролина) и движется в северном направлении со скоростью 6,3 м/с.