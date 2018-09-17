Британская полиция: отравление в ресторане в Солсбери не связано с "Новичком"

"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что "Новичок" является веществом [отравления]. Оба остаются в больнице под наблюдением", - указала полиция.

ТАСС, 17 сентября. Полиция графства Уилтшир не считает, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане в Солсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом ведомство сообщило в понедельник на своем сайте .

Отмечается, что пока на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

В воскресенье полиция графства сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо после посещения в Солсбери ресторана Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре кареты скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.