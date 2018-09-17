WSJ: причиной взрывов газа в Массачусетсе стало избыточное давление в трубопроводе

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Взрывы и воспламенения бытового газа в десятках домов американских городов Лоренс и Андовер (штат Массачусетс) произошли из-за закачки чрезмерного объема газа на отдельно взятом отрезке трубопровода. Как сообщила газета The Wall Street Journal, к такому заключению пришли в воскресенье эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США (НСБТ).

НСБТ "теперь может подтвердить, что речь шла о состоянии чрезмерного давления". Как результат, бытовой газ стал поступать в дома "существенно более высоким темпом", чем положено. Эксперты установили, что во время аварии в минувший четверг сотрудники компании Columbia Gas проводили проверку давления внутри другой ветки того же газопровода. Теперь совет сосредоточит свое внимание на установлении первопричины случившегося и правильности действий Columbia Gas.

В четверг на значительной территории указанных городов произошли многочисленные взрывы бытового газа, которые привели к пожарам. В результате происшествия погиб один человек, не менее 25 пострадали. Более 80 домов оказались уничтожены или повреждены.

Власти сразу после инцидента эвакуировали более 8 тыс. человек. Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Ей пришлось перекрыть подачу газа нескольким тысячам потребителей, проживающих рядом с местом происшествия. Электрики за минувшие дни ликвидировали около 15 тыс. случаев аварийного отключения электроэнергии.

В воскресенье губернатор Массачусетса Чарльз Бейкер отменил распоряжение об эвакуации, разрешив жителям Лоренса и Андовера вернуться в свои дома.