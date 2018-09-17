СМИ: почти 400 человек пострадали в Гонконге из-за тайфуна "Мангхут"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге, который в воскресенье оказался под ударом тихоокеанского тайфуна "Мангхут". Он стал самым мощным в регионе за последние десятилетия, сообщила в понедельник радиотелевещательная корпорация RTHK.

Ураганный ветер повалил сотни деревьев, разбивал окна, вызвал затопления ряда низменных районов, оставил после себя на улицах тонны мусора. Власти приняли решение приостановить занятия в школах в понедельник в связи с сохраняющейся штормовой угрозой и работами по ликвидации последствия стихийного бедствия.

Постепенно возобновляет работу международный аэропорт Гонконга, где 16 сентября были отменены почти 900 рейсов. В связи с большими волнами на море паромное сообщение пока не возобновлено в полном объеме.

По данным местной метеорологической обсерватории, в настоящее время тайфун ослабел до тропического шторма и находится над территорией Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Он также нанес ущерб Макао, где парализовал работу многочисленных казино, вызвал затопления ряда улиц и отключения электричества.

В субботу "Мангхут" пронесся над северной частью Филиппинского архипелага, где, по последним данным, погибло 64 человека.