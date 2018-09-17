Дело о гибели рабочего на руднике в Якутии направлено в суд

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела по факту гибели рабочего при взрыве на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Прокурор города Удачного (Мирнинского района) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проходчика участка горно-капительных работ № 9 Айхало-Удачнинского шахтостроительного управления <…> АК "АЛРОСА" (ПАО). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 11 июля взрывник на шахте "Удачный" компании "Алроса" осуществлял работы по закладке взрывчатого вещества и детонатора в подземном руднике. По версии следствия, работник нарушил схему угла бурения, из-за чего произошел взрыв, в результате которого стоявший рядом взрывник скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Мощность Удачнинского ГОКа, за исключением трубки "Зарница", составляет чуть более 100 тыс. т руды в год, к 2019 году планируется вывести комбинат на проектную мощность 4 млн т руды.