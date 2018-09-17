Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у восточного побережья Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/ Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщили ТАСС в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

"Сейсмическое событие магнитудой 4,7 произошло в понедельник в акватории Тихого океана. Его эпицентр располагался в 62 километрах юго-восточнее от села Крутоберегово Усть-Камчатского района на глубине 16,9 км", - сказала собеседница агентства.

Землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Угроза цунами также не объявлялась.