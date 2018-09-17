Водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса не заметил поворот на перекрестке

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Водитель выехавшего в кювет в Ленинградском районе Краснодарского края рейсового автобуса, по предварительным данным, не заметил вовремя в темноте поворот, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону. В полиции отметили, что перекресток, где произошло ДТП, считается аварийноопасным.

"По информации ГИБДД, на данном участке дороги регулярно происходят ДТП, водители выезжают с трассы. В этом месте Т-образный перекресток, плохая видимость, нет освещения. По предварительным данным, в связи с погодными условиями (дождь, темно, мокрая дорога), водитель не увидел перекресток, где ему нужно было повернуть налево или направо, и проехал прямо", - рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что, по информации полиции, водитель, житель Ярославской области 1968 года рождения, не был пьян и не уснул за рулем.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что ведомство будет проводить проверку в связи с произошедшим. Инцидентом также занимаются подразделения Ространснадзора в Краснодарском крае и Ярославской области.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса сообщением Анапа - Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось 39 человек. 17 из них, которым не потребовалась медицинская помощь, находятся в пункте временного размещения в станице Ленинградская, сейчас решается вопрос об их транспортировке в пункт назначения Ярославль.