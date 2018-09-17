СМИ: число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 65 человек

ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере 65 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" , еще 43 жителя страны числятся пропавшими без вести, а 64 - получили ранения.

По его данным, наибольшее число жертв - 54 человека - приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон).

Тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. В воскресенье он обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В китайской провинции Гуандун жертвами непогоды стали четыре человека, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге.