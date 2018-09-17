{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 65 человек

По данным агентства "Синьхуа", еще 43 человека числятся пропавшими без вести

ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере 65 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", еще 43 жителя страны числятся пропавшими без вести, а 64 - получили ранения.

На эту тему

По его данным, наибольшее число жертв - 54 человека - приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон).

Тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. В воскресенье он обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В китайской провинции Гуандун жертвами непогоды стали четыре человека, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге.

Теги
ФилиппиныКитай
У посольства РФ нет официального подтверждения полиции о пострадавших в Солсбери россиянах
Читать полностью