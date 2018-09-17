Более 21 кг синтетических наркотиков изъяли полицейские в Подольске

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Подольске свыше 21 кг синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в лесу вблизи деревни Жданово задержан 30-летний житель Ивановской области, подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ. Во время личного досмотра у него было изъято 10 свертков с психотропными веществами - спайсом и солью - общей массой более 2 кг.

"Кроме того, в ходе обыска в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 54 свертка с аналогичными веществами, содержащими в своих составах психотропные вещества - метилэфедрон и мефедрон - общей массой более 19 кг. Всего из незаконного оборота изъято свыше 21 кг синтетического наркотика. Установлено, что запрещенные вещества мужчина хранил для дальнейшего сбыта на территории Московской области", - пояснила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.