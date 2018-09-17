Певец Михаил Луконин погиб в ДТП в Псковской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский певец, артист и композитор Михаил Луконин погиб в ДТП в Псковской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщила близкий друг погибшего Мария Никитина. Ему было 59 лет.

"Накануне вечером он ехал из Петербурга в Печорский монастырь. Фура врезалась в несколько машин, одна из них была его [Луконина]", - сказала она. По ее словам, Луконин был в машине один.

У него осталась дочь Полина. В настоящее время друзья артиста собирают помощь для дочери.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП с участием четырех автомобилей на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель произошло вечером 16 сентября.

"ДТП произошло 16 сентября около 18:30 по московскому времени на 195-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе Псковской области. Водитель Iveco совершил столкновение с Toyota Corolla, с Renault Sandero и с Chevrolet Cruze. В результате ДТП водитель автомашины Toyota, мужчина 1959 года, погиб на месте. По данному факту проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

ДТП произошло вблизи участка трассы, где проводились дорожные работы, об этом сообщили ТАСС в федеральном казенном учреждении "Управление федеральных автдорог "Северо-Запад" (Упрдор "Северо-Запад"). "ДТП произошло вне зоны действия знака "Производство работ", там был впереди реверсивный светофор, очередь стояла к светофору, ждала зеленый сигнал. Фура врезалась в хвост этой очереди, собрала стоявшие в хвосте пробки три машины, последняя машина пострадала сильнее всего, соответственно, там погибший. Претензий от ГИБДД к дорожным службам нет, все работы проводились там согласно установленным схемам", - сказала собеседница агентства.

По информации Упрдор "Северо-Запад", дорожные работы на этом участке сейчас практически завершены.

Михаил Луконин родился 17 августа 1959 года, окончил вокальный факультет Консерватории им. М. И. Глинки в Нижнем Новгороде. В разные годы был солистом театра "Санктъ-Петербургъ Опера", Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. С 2009 года реализовал собственные проекты: сольные концерты, моноспектакли. В его творческом багаже восемь компакт-дисков. В репертуаре около 800 произведений на восьми языках.

В последнее время работал в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Дата и место похорон артиста пока не известны.