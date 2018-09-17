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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Астраханской области

Личности погибших устанавливаются

АСТРАХАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ахтубинском районе Астраханской области, в результате которого погибли три человека. По предварительным данным, легковой автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне вечером в 19:20 (18:20 мск) на трассе "Волгоград - Астрахань" водитель Lada не учел метеоусловий - дождя и мокрой дороги, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров погибли на месте", - сказали в пресс-службе.

Погибшие не имели при себе документов, сейчас их личности устанавливаются. Еще один мужчина - житель Брянской области 1980 года рождения, также находившийся в салоне легковой машины, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Спустя пять часов он скончался в реанимационном отделении.

В пресс-службе также отметили, что житель Волгограда, управлявший автомобилем Renault Premium, не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после гибели людей полиция проводит процессуальную проверку.

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РоссияАстраханская область
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