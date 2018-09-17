Турист сорвался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Один из 17 туристов зарегистрированной группы сорвался при восхождении на южном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), ведутся его поиски. Об этом в понедельник говорится на сайте республиканского ГУ МЧС России.

"В 08:50 минут 17 сентября <…> поступила предварительная информация о том, что на высоте 5100 метров (южный склон горы Эльбрус) сорвался участник восхождения, входящий в зарегистрированную группу из 17 человек", - говорится в сообщении.

На поиск туриста направили пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и две единицы техники.

Подробности происшествия устанавливаются.