У посольства РФ нет официального подтверждения полиции о пострадавших в Солсбери россиянах

"Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет", - сказал представитель российского диппредставительства.

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Официального подтверждения о том, что в итальянском ресторане в Солсбери якобы пострадали россияне, пока нет. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в Лондоне.

Полиция графства Уилтшир 16 сентября сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала газете The Daily Mail, что сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо во время еды прямо в помещении. Согласно данным издания, всем употреблявшим в Prezzo пищу, возможно, придется сдать кровь на анализ в местной больнице.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре кареты скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты. Позднее в полиции заявили, что не считают данный инцидент связанным с воздействием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок".